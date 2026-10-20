(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Il boia colpisce in Florida, dove è stata eseguita la diciottesima condanna a morte dell'anno nello stato. William Reaves è stato ucciso con un'iniezione letale. Il 77enne era stato condannato a morte per aver l'ucciso nel 1986 il vicesceriffo della contea di Indian River Richard Raczkowski. La giuria che ha raccomandato la sua condanna a morte non sapeva che il Dipartimento dei veterani lo aveva dichiarato invalido al 100% per stress post-traumatico dovuto al suo dispiegamento durante la guerra in Vietnam. (ANSA).