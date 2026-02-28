(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - "Danni minimi alla installazioni americane": le forze americane hanno difeso con successo contro gli" attacchi di centinaia di missili e droni iraniani". Lo afferma il Central Command, sottolineando che non ci sono indicazioni di vittime o feriti americani. L'operazione Epic Fury è iniziata all'1.15 del mattino "per smantellare l'apparato di sicurezza del regime iraniano, dando la priorità alle aree che ponevano una minaccia imminente. I target includevano le strutture di controllo e comando delle Guardie Rivoluzionarie, le aree di lancio di missili e droni e gli aeroporti militari", ha detto il Us Central Command. "Dopo la prima ondata di raid, le forze del Centcom hanno difeso con successo contro centinaia di missili e droni iraniani. "Le prime ore dell'operazione hanno incluso lanci di precisione. La task force Scorpion Strike ha poi impiegato per la prima volta nei combattimenti i droni" kamikaze. (ANSA).