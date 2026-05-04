(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Il segretario di Stato Marco Rubio sarà a Roma dal 6 all'8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali con l'Italia e il Vaticano. Lo afferma il Dipartimento di Stato. "Il Segretario Rubio incontrerà i vertici della Santa Sede per discutere della situazione in Medio Oriente e degli interessi comuni nell'emisfero occidentale. Gli incontri con le controparti italiane saranno incentrati sugli interessi di sicurezza condivisi e sull'allineamento strategico", aggiunge la nota. (ANSA).