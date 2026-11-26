(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Due tempeste stanno sferzando entrambe le coste degli Stati Uniti, complicando gli spostamenti per le celebrazioni del Giorno del Ringraziamento: già nella mattinata, riferisce Cnn, sono stati cancellati centinaia di voli, dopo che ieri ne erano stati ritardati oltre 6.000 e cancellati quasi 150. I ritardi si sono prolungati all'aeroporto di Miami anche dopo che un aereo cargo è uscito di pista. Sulla costa orientale si potrebbero registrare i livelli dell'acqua più alti dal 2012, quando si abbatté la supertempesta Sandy, con il nord-est e la regione del Medio Atlantico esposti a un rischio significativo di interruzioni di corrente a causa dei forti venti. La 100ma edizione della Macy's Thanksgiving Day Parade è stata rinviata per la prima volta nella sua storia a causa delle previsioni di pioggia e vento. Sulla costa occidentale invece, una tempesta sta colpendo il nord-ovest del Pacifico con maree eccezionalmente alte, a San Diego sono stati battuti i record e le onde impetuose hanno fatto crollare parte di un molo vicino a San Francisco. (ANSA).