L'economia americana ha creato 178.000 posti di lavoro a marzo, il dato più alto da dicembre 2024, dopo un calo rivisto di 133.000 unità di febbraio, quando uno sciopero nel settore sanitario aveva pesato sull'occupazione. La cifra è risultata ben al di sopra delle aspettative del mercato, che prevedevano un aumento di 60.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione, in base ai dati dello Us Bureau of Labor, è sceso al 4,3% a marzo, rispetto al 4,4% di febbraio, risultando inferiore alle aspettative del mercato, che si attestavano al 4,4%.