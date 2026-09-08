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(ANSA) - NEW YORK, 08 SET - Alexander Zverev, testa di serie numero 1 in assenza di Jannik Sinner, continua la sua serie di vittorie in due set, sconfiggendo l'italiano Luciano Darderi (n. 22) con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 (7/3) negli ottavi di finale degli US Open. Dopo due turni d'esordio un po' sottotono, entrambi vinti in cinque set, il tedesco di 29 anni ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in due set senza mai essere realmente messo in difficoltà da Darderi, annullando l'unica palla break concessa. Nonostante una leggera ripresa nel terzo set, l'italiano è stato travolto dai 42 colpi vincenti del tedesco. Il vincitore dell'ultimo Roland Garros affronterà l'olandese Botic van de Zandschulp, numero 70 del mondo, nei quarti di finale. (ANSA).