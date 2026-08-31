(ANSA) - ROMA, 01 SET - Matteo Berrettini e Luciano Darderi accedono al secondo turno degli Us Open di tennis, in corso a New York. Subito fuori Elisabetta Cocciaretto. Berrettini ha superato 7-6(7/4) 7-6(7/3) 6-0 lo svizzero Stan Wawrinka e se la vedrà con l'argentino Mariano Navone, mentre Darderi ha battuto 6-2 3-6 6-2 7-5 il britannico Harry Wendelken e affronterà il ceco Dalibor Svrcina. Cocciaretto è stata eliminata 6-3 6-2 dalla ceca Katerina Siniakova Oggi esordi sul cemento di Flushing Meadows per Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. (ANSA).