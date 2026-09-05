(ANSA) - MONTEVIDEO, 04 SET - L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria altamente patogena H5 in pollame domestico nel dipartimento di Colonia. Lo riferisce l'agenzia Efe. Il ministero dell'Allevamento, dell'Agricoltura e della Pesca ha disposto restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli non sottoposti al sistema di monitoraggio avicolo. Gli animali allevati nei cortili e quelli destinati alla produzione all'aperto dovranno essere tenuti "in strutture chiuse e coperte". Sono inoltre sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. È la seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata dall'Uruguay nel 2026. La prima era stata proclamata il 24 febbraio, dopo la rilevazione del virus in uccelli selvatici nei dipartimenti di Maldonado, Rocha e Canelones. Il primo caso era stato confermato il 20 febbraio in un cigno trovato nella zona della Laguna Garzón, nell'est del Paese. Le autorità raccomandano di evitare il contatto con uccelli malati o morti e di segnalare immediatamente eventuali ritrovamenti. (ANSA).