(ANSA) - MONTEVIDEO, 26 FEB - La Camera dei deputati dell'Uruguay ha ratificato l'accordo commerciale tra Unione europea (Ue) e Mercato unico del Sud (Mercosur). L'aula ha approvato con 91 voti a favore e due contrari e disposto l'invio immediato del testo all'esecutivo per la promulgazione. L'Uruguay diventa così il primo Paese del blocco sudamericano a dare il via libero definitivo al trattato. Il testo era stato approvato ieri all'unanimità in Senato. Anche il Senato dell'Argentina ha approvato oggi in seconda lettura l'accordo commerciale Ue-Mercosur. Il testo è passato con 69 voti favorevoli e solo 3 contrari e verrà inviato adesso all'esecutivo per la promulgazione. "La ratifica dell'Accordo Ue-Mercosur da parte dell'Uruguay segna un punto di non ritorno. L'iter di approvazione è già avviato o concluso in tutti e quattro i Paesi del Mercosur. Un segnale concreto dell'importanza attribuita all'accordo e della fiducia nei confronti delle istituzioni europee, alle quali chiediamo di superare l'incomprensibile decisione del Parlamento europeo di rinviare l'intesa alla Corte di giustizia, con l'obiettivo di posticiparne l'applicazione". (ANSA).