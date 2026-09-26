(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - E' tornata regolare stamani, alle 8, la circolazione ferroviaria tra Rignano e Pontassieve (Firenze), lungo la linea Roma-Firenze convenzionale, sospesa dalle 15.20 di ieri a seguito dell'urto tra un treno merci e un Regionale, convoglio quest'ultimo che ha riportato danni ad alcuni finestrini. L'incidente, avvenuto a seguito dello sviamento del locomotore del treno merci, non ha causato feriti tra i passeggeri del Regionale, costretti poi a restare quattro ore a bordo del treno: il trasbordo si è concluso alle 19. Quanto al traffico ferroviario ci sono stati ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivato servizio con corse bus tra Firenze e Figline. (ANSA).