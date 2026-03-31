(ANSA) - WASHINGTON, 30 MAR - "Io mi occupo del mandato che mi è stato conferito da Giorgia Meloni e dal parlamento italiano". Così ha risposto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ad una domanda dei giornalisti italiani presso la residenza dell'ambasciatore a Washington sulle voci e le indiscrezioni di stampa su un possibile rimpasto di governo che lo vedrebbero coinvolto. ll ministro è nella capitale americana per una serie di incontri sullo spazio, la cooperazione industiale Italia-Usa, materie prime critiche, l'intelligenza artificiale. (ANSA).