(ANSA) - PRIOLO GARGALLO, 03 OTT - "Questo stabilimento è la prima raffineria d'Italia, tra le prime in Europa. Il primo atto del mio ministero è stato un decreto legge che costruiva un cordone sanitario, un cordone di sicurezza attorno allo stabilimento. Oggi l'Europa comprende meglio perché". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al dopolavoro Isab di Città Giardino, a Siracusa, dopo la visita agli stabilimenti Isab, recentemente acquisiti da Ludoil, azienda italiana che li ha rilevati da Goi Energy. "Il problema dell'Europa in questo momento - ha aggiunto - sono le raffinerie che noi abbiamo sapientemente, con lungimiranza, responsabilità e consapevolezza, tutelato, mentre altrove in Europa si continuavano a chiudere. Senza capire che l'Europa era già circontata dai conflitti che nel frattempo si sono propagati dal fronte orientale al fronte meridionale, tagliando le linee di approvvigionamento energetico del nostro continente". Urso ha ricordato che la raffineria oggi è "in mani ancora più sicure, perché mani italiane". (ANSA).