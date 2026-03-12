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(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "I commissari poco fa mi hanno dato una notizia particolarmente rilevante, il gruppo indiano Jindal, primario operatore su scala globale, ha presentato anch'esso ieri sera una manifestazione d'interesse per l'intero complesso siderurgico con un piano industriale ambizioso, garantendo il processo di piena decarbonizzazione". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, durante l'informativa al Senato sulla situazione dell'ex Ilva dicendo che i commissari valuteranno anche questa offerta oltre a quella di Flacks. (ANSA).