(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Ho convocato domani pomeriggio le quattro grandi aziende di distribuzione dei carburanti perché ci sia la consapevolezza che l'adeguamento dei prezzi debba essere immediato". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in conferenza stampa al Mimit, rispondendo a una domanda sulle conseguenze della tregua in Medio Oriente sui prezzi di diesel e benzina. Se l'intesa appena annunciata in merito al conflitto ha provocato una riduzione "significativa e immediata" del costo del gas internazionale, questa riduzione dei prezzi deve subito vedersi anche nella rete di distribuzione nazionale, aggiunge Urso. (ANSA).