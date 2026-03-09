(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit, su indicazione del ministro Adolfo Urso e d'intesa con le altre Amministrazioni, ha convocato per le ore 14.30 di oggi, lunedì 9 marzo, una riunione d'urgenza della cabina di regia della Commissione di allerta per un'analisi dell'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e per fornire immediati riscontri al Governo, utili a verificare la necessità di eventuali interventi e la loro natura, qualora dovessero persistere adeguamenti al rialzo dei listini riconducibili a fenomeni speculativi. Lo si apprende da una nota. (ANSA).