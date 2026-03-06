(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Sono già stati segnalati alcuni casi" di sospetta speculazione dei distributori di carburanti dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine delle riunioni della Commissione di allerta rapida in materia di energia e carburanti e del relativo impatto su inflazione e carrello della spesa. "Il governo ha allertato tutti coloro che hanno le competenze sia per monitorare sia per eventualmente agire per contrastare i fenomeni speculativi", spiega Urso dicendo che la segnalazione alla Guardia di Finanza scatta in caso di "un distributore self che praticasse un prezzo superiore, per esempio, al servito". Il ministro sottolinea che in generale "il prezzo dei carburanti è inferiore ai 2 euro al litro, è aumentato di qualche decimo ma siamo ben al di sotto di quello che si verificò dopo l'invasione della Russia in Ucraina in cui i prezzi balzarono a 2,25 euro. Ovviamente siamo tutti consapevoli che dipenderà molto dalla durata e dall'estensione del conflitto e, se dovesse durare, le conseguenze sarebbero ben più significative".(ANSA).