(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Sui blocchi stradali degli autotrasportatori al Sud "il Viminale riferisce che si sta procedendo alle identificazioni, anche ai fini di rimuovere i presidi. Impedire il passaggio dei soli camion, lasciando transitare le automobili, configura comunque un blocco stradale, con conseguenze penali anche detentive. È importante, credo che sia significativo e emblematico, che le stesse associazioni dei trasportatori ci chiedono, chiedono al ministero degli Interni, di far rimuovere i blocchi". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera. (ANSA).