(ANSA) - RIMINI, 25 AGO - "Stiamo preparando con altri dicasteri un decreto imprese per la fine di ottobre che dovrà servire ad ulteriormente semplificare i processi di autorizzazione per gli investimenti produttivi", "aumentare l'energia rinnovabile del nostro paese con particolare attenzione al sistema degli accumuli e delle batterie e anche a livello industriale" e "interverremo anche per migliorare la capacità del nostro sistema industriale nel campo dell'innovazione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine del Meeting di Rimini. "Nel prossimo decreto interverremo - avete ascoltato qui Papa Leone , dopo la sua enciclica davvero magistrale - sul fenomeno dell'intelligenza artificiale nell'industria, con una accelerazione dello sviluppo della robotica e dell'utilizzo degli umanoidi nel nostro sistema produttivo, come stanno facendo gli altri e non vorremmo rimanere indietro". Questo verrà fatto con "un sistema di welfare che tuteli la persona" perché "la nostra visione è sempre stata e resterà antropocentrica", ha sottolineato il ministro. (ANSA).