(ANSA) - NEW YORK, 20 NOV - Polemiche sull'ennesima esecuzione letale negli Stati Uniti. Il Texas, lo stato che detiene il primato con il maggior numero assoluto di esecuzioni capitali dall'introduzione delle moderne leggi sulla pena di morte, ha giustiziato Reinaldo Dennes in una procedura durata oltre un'ora, mentre il personale carcerario faticava a trovare una vena adatta per i due aghi endovenosi contenenti la dose letale del sedativo pentobarbital. Reinaldo Dennes, 70 anni, condannato a morte per omicidio nel 1996, è morto dopo essersi lamentato ripetutamente per il dolore e ha gemuto diverse volte Da parte loro i funzionari della prigione hanno dichiarato che tutte le procedure sono state seguite correttamente. Presente anche un consigliere spirituale, il reverendo Jeff Hood, che ha assistito a più di una dozzina di esecuzioni a livello nazionale. Commentando quella di Dennes ha dichiarato: "questa è stata di gran lunga la peggiore e non è andata come previsto". "Ha iniziato a muoversi violentemente sulla barella avanti e indietro, avanti e indietro. Ha urlato: 'La mia gamba, la mia gamba, la mia gamba' - ha raccontato Hood fuori dal carcere. "Mentre si contorceva e si muoveva avanti e indietro, era chiarissimo che i farmaci non stavano facendo effetto rapidamente come avrebbero dovuto... Ha urlato due volte: 'Non sta funzionando come dovrebbe'", ha proseguito. L'esecuzione in Texas è avvenuta circa due mesi dopo quella mancata in Tennessee di Christa Pike, sopravvissuta a due dosi di pentobarbital che, secondo i suoi avvocati, probabilmente non sono entrate correttamente nel flusso sanguigno e si sono invece accumulate nelle braccia, lasciandole ustionate e piene di vesciche. (ANSA).