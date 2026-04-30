(ANSA) - MILANO, 30 APR - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha sequestrato, su ordinanza del gip Mattia Fiorentini in un'inchiesta della pm Marina Petruzzella - uno dei tanti filoni sull'urbanistica milanese - l'area del cantiere di via Zecca Vecchia, in pieno centro a Milano, dove era in costruzione un hotel con 199 stanze. Per il giudice, tra l'altro, come si legge nel provvedimento, il Comune di Milano "con la sua inerzia" avrebbe consentito alle imprese la "occupazione" di quell'area, sottraendola "alla popolazione della città", nonostante fosse stata destinata dai Piani di governo del territorio al recupero "come spazio aperto per la fruizione pubblica", in ragione "della monumentalità e importanza archeologica e storica". Nell'inchiesta, per reati che vanno dalla lottizzazione abusiva al falso, sono indagate 39 persone, tra imprenditori, tecnici ed ex dirigenti e funzionari di Palazzo Marino, alcuni dei quali 'protagonisti' già di altre indagini simili, tra cui Giovanni Oggioni, che fu anche arrestato nel marzo dello scorso anno per ipotesi di corruzione. (ANSA).