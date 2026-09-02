(ANSA) - MILANO, 02 SET - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro preventivo ai fini di confisca di poco più di 12,5 milioni di euro nei confronti di Bluestone Crescenzago, società che ha costruito le Park Towers, grattacieli in zona parco Lambro, e di due rappresentanti legali che si sono succeduti tra il 2023 e il 2025. Nell'ambito di questo filone dell'indagine sull'urbanistica milanese, i reati ipotizzati, per la quale anche la società di Andrea Bezziccheri è indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa, sono truffa aggravata allo Stato e indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. Il decreto di sequestro è stato autorizzato dal gip su richiesta dei pm Paolo Filippini, Luisa Baima Bollone e Mauro Clerici con l'aggiunto Paolo Ielo e si colloca nell'ambito del procedimento con al centro le Park Towers, già in fase di dibattimento (tra gli imputati lo stesso Bezziccheri), nel quale è stata contestata la lottizzazione abusiva in quanto i due grattacieli, secondo i pm, sono stati realizzati come ristrutturazione edilizia al posto di nuova costruzione. E ciò ha consentito alla società costruttrice di accedere indebitamente, secondo l'accusa, ai crediti imposta "Sismabonus". (ANSA).