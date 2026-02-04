(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Il recupero del potere d'acquisto delle famiglie, osservato a partire dal 2023, proseguirebbe nel biennio 2026-27 a ritmi moderati, per cui i salari reali sono attesi a fine periodo più bassi, di oltre due punti percentuali, rispetto a quelli del 2021". Lo scrive l'Ufficio parlamentare di bilancio della nota sulla congiutura di febbraio. Sul fronte crescita, l'Upb vede per il 2025 un Pil a +0,5% con poi un rafforzamento allo 0,7% nel 2026, sostenuto dalla domanda interna e in particolare dall'attuazione del Pnrr, e un analogo valore per il 2027. "Resta elevata l'esposizione a rischi orientati al ribasso, riconducibili soprattutto al contesto globale oltre che agli umori dei mercati finanziari e al cambiamento climatico", precisa l'Upb. (ANSA).