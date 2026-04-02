(ANSA) - AVELLINO, 02 APR - Invece della sorpresa, nelle uova di cioccolato c'erano i vermi. Un'azienda dolciaria della Valle Caudina, in provincia di Avellino, è stata chiusa dalla Asl per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il personale del Dipartimento di prevenzione è intervenuto, insieme ai carabinieri, all'indomani della denuncia presentata dai dirigenti scolastici e dai genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia: avrebbero acquistato uova di cioccolato con la presenza di vermi. I prodotti riconducibili allo stesso lotto sono stati sequestrati e inviati all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici per essere analizzati. Nel corso dei controlli all'interno dell'azienda sono stati trovati anche alimenti privi di tracciabilità che sono stati posti sotto sequestro. (ANSA).