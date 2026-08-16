(ANSA) - STIGNANO, 16 AGO - E' stata sottoposta a fermo la moglie di Franco Fava, l'operaio edile di 55 anni, padre di due figlie gemelle di 14 anni, morto nella propria abitazione a Stignano, centro collinare della Locride, la sera di Ferragosto. Il decesso potrebbe essere stato provocato da un forte trauma nella parte posteriore della testa, anche se i magistrati della Procura di Locri e i carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica attendono l'esito dell'autopsia per avere certezze. Anche sulla dinamica al momento non sembrano esserci dati certi. Fava si sarebbe procurato la grave lesione alla testa cadendo sul pavimento della cucina dell'abitazione nel corso di un prolungato e acceso litigio con la moglie 47enne. Gli investigatori stanno cercando adesso di ricostruire il perché della caduta, se sia stata accidentale o provocata da una spinta della donna o per una causa diversa. Sarebbe esclusa l'ipotesi di un colpo ricevuto da un corpo contundente. (ANSA).