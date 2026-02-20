(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Venti nuove opere di Michelangelo Buonarroti, finora poco note o di autenticità incerta, sono ora state ricollegate all'artista rinascimentale. È, come riportato dal Messaggero, il risultato del lavoro della ricercatrice indipendente romana Valentina Salerno, che nello studio "Michelangelo gli ultimi giorni" ha ricostruito l'ultimo periodo di vita di Buonarroti confrontando decine e decine di documenti provenienti da diversi archivi italiani e stranieri per arrivare a scoprire che Michelangelo non avrebbe distrutto le centinaia di bozzetti, disegni, sculture e disegni che aveva nella sua casa romana, come a lungo si è creduto. Piuttosto, l'artista affidò ad allievi e amici il compito di mettere in salvo le sue opere in un luogo segreto. "Uno dei documenti ritrovati descrive l'esistenza di una stanza in cui vennero nascosti dei beni", spiega la ricercatrice alla testata romana, "che conteneva materiale tanto prezioso da prevedere un sistema di chiavi multiple per la sua apertura". Ma che comunque "è vuota da oltre 400 anni". Parte così la caccia alle opere disperse di Michelangelo, che ora saranno più facilmente riconducibili a lui. La ricerca di Salerno è stata sostenuta dai Canonici Regolari Lateranensi del Santissimo Sacramento e dal professore Michele Rak e intercettata dal cardinale arciprete della basilica di San Pietro, Mauro Gambetti, il quale ha dato vita a un comitato scientifico composto da grandi esperti provenienti dai maggiori musei del mondo e che ha lavorato persino durante il Conclave. L'asta del cinque febbraio da Christie's, a Londra, dove è stato venduto il bozzetto del piede della Sibilla Libica, ha visto gli storici della casa d'aste seguire la stessa traccia di attribuzione individuata da Salerno, la quale sostiene di aver "avuto un tuffo al cuore" nel vedere la notizia. (ANSA).