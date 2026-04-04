(ANSA) - PONTECHIANALE, 04 APR - Oggi pomeriggio uno scialpinista è caduto e ha perso la vita sulle nevi del Monviso, lungo la via di ascesa Sud, definita "Normale", in Valle Varaita, nel Cuneese. L'incidente è avvenuto non lontano dal bivacco Andreotti, a circa 3.000 metri di quota. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso l'attacco degli sci e sarebbe caduto, senza riprendere conoscenza. Vano l'intervento del 118 e del soccorso alpino. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima (ANSA).