(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al riparto di 845,8 milioni di euro destinati alle borse di studio universitarie per l'anno accademico 2026/2027. L'intesa, raggiunta su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, consente di completare l'assegnazione alle Regioni delle risorse del Fondo Integrativo Statale (FIS) per il diritto allo studio. Circa l'80% della dotazione iniziale è già stato liquidato e sarà trasferito alle Regioni dopo il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze. "Il diritto allo studio - dichiara il Ministro Bernini - non può restare un principio scritto sulla carta. Deve tradursi in opportunità reali e risposte concrete. È per questo che abbiamo aumentato gli investimenti sulle borse di studio, affinché nessuno debba rinunciare all'università per ragioni economiche. Vogliamo garantire a ogni studentessa e a ogni studente la libertà di scegliere il proprio futuro, senza che le condizioni di partenza diventino un ostacolo. A decidere devono essere le capacità e le aspirazioni dei giovani, non le possibilità economiche delle famiglie". Le risorse complessive aumentano del 19,5% rispetto all'anno precedente e del 175% rispetto al 2020, quando il Fondo disponeva di 307,8 milioni di euro. Un incremento che consente di mantenere gli investimenti per il diritto allo studio sui livelli raggiunti negli ultimi anni anche grazie al contributo straordinario del PNRR. Il rafforzamento delle risorse permette inoltre di consolidare i risultati raggiunti nella copertura delle borse di studio. Nell'anno accademico 2024/2025 ha ricevuto il beneficio il 99,8% degli studenti idonei, per un totale di 299.618 borse erogate, il 22,7% in più rispetto alle 244.171 dell'anno accademico 2020/2021. Il Fondo Integrativo Statale rappresenta una delle principali fonti di finanziamento del sistema nazionale delle borse di studio universitarie. Alle risorse assegnate dal MUR si aggiungono quelle delle Regioni, tenute a contribuire con un importo pari ad almeno il 40% del finanziamento statale ricevuto. (ANSA).