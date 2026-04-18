(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Questa mattina una pattuglia dell'Unifil che stava sgombrando munizioni esplosive lungo una strada nel villaggio di Ghanduriyah per ristabilire i collegamenti con le posizioni isolate" della missione "è stata colpita da fuoco di armi leggere". Lo rende noto su X la missione Onu in Libano, aggiungendo che è stata avviata "un'indagine per accertare le circostanze" e la "valutazione iniziale indica attori non statali (presumibilmente Hezbollah)". Unifil "condanna questo attacco deliberato ai danni dei caschi blu", "il lavoro delle squadre di disinnesco degli ordigni esplosivi è vitale nell'area". (ANSA).