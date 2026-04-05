(ANSA) - BEIRUT, 05 APR - La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) ha espresso oggi preoccupazione per gli attacchi di Hezbollah e delle truppe israeliane vicino alle sue posizioni, che "potrebbero provocare rappresaglie". In una dichiarazione, l'Unifil ha affermato di essere "estremamente preoccupata per gli attacchi condotti sia dai combattenti di Hezbollah sia dai soldati israeliani vicino alle nostre posizioni, che potrebbero provocare rappresaglie", invitando entrambe le parti a "deporre le armi" e a "lavorare seriamente per un cessate il fuoco". (ANSA).