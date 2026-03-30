(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Abbiamo avviato un'indagine per determinare ciò che è accaduto". Lo dichiara Unifil in una nota in cui conferma la morte di due peacekeeper oggi nel sud del Libano, nei pressi di Bani Hayyan, aggiungendo che "un'esplosione di origine sconosciuta ha distrutto il loro veicolo e un terzo peacekeeper è rimasto gravemente ferito e un quarto ha riportato lesioni". "Gli attacchi deliberati contro i peacekeeper - prosegue la nota - costituiscono gravi violazioni" e "possono costituire crimini di guerra. Il costo umano di questo conflitto è decisamente troppo alto. La violenza, come abbiamo già detto, deve finire". (ANSA).