(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Unicredit archivia un 2025 da record con un utile netto di 10,6 miliardi di euro (+14%), oltre le stime. Un risultato ottenuto nonostante oneri straordinari per 1,4 miliardi nell'anno, anticipati "per rafforzare ulteriormente la traiettoria di medio periodo". Nel trimestre l'utile è di 1,8 miliardi (+17% anno su anno, -30% trimestre su trimestre). I ricavi netti dell'anno sono pari a 23,9 miliardi (in calo dell'1,4%) composti da un margine di interesse pari a 13,7 miliardi, da commissioni e risultato netto della gestione assicurativa pari a 8,7 miliardi, e da rettifiche su crediti pari a 0,7 miliardi. (ANSA).