(ANSA) - ROMA, 30 APR - In occasione del prossimo 27 maggio, 35/o anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, l'Unicef Italia, con il patrocinio dell'Anci, lancia la quinta edizione della campagna Diritti in Comune e invita tutte le amministrazioni comunali a partecipare. "In qualità di istituzioni di prossimità, i Comuni svolgono un ruolo determinante nell'assicurare ai bambini e agli adolescenti che tutti i diritti siano garantiti. Aderire a Diritti in Comune rappresenta un'opportunità per i Comuni di far conoscere la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in maniera diffusa e per ogni amministratore, di farsi portavoce dell'importanza di costruire contesti territoriali capaci di ascoltare le necessità e di rispondere ai reali bisogni delle giovani generazioni, ribadendo il ruolo fondamentale dei Comuni nella promozione del benessere dei minorenni- ha dichiarato il presidente dell'Unicef Italia, Nicola Graziano - Siamo lieti che anche quest'anno l'Anci abbia voluto essere al nostro fianco in questa iniziativa" Diritti in Comune ha lo scopo di sensibilizzare gli amministratori stessi, i dipendenti delle amministrazioni comunali e i cittadini, alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Molteplici le azioni di comunicazione che le amministrazioni locali possono realizzare utilizzando i canali social istituzionali e degli amministratori. È inoltre possibile, promuove la campagna sulla homepage del sito del Comune e distribuire i materiali messi a disposizione dall'Unicef Italia, in tutti gli uffici e i luoghi pubblici, nelle scuole e durante eventi organizzati per l'occasione. Tra gli ordini del giorno di una seduta di Giunta e di Consiglio potrà esserci la celebrazione del 35° anniversario della ratifica. Tutte le info sulla campagna sono disponibili insieme ai materiali liberamente scaricabili, alla pagina web: www.unicef.it/dirittincomune (ANSA).