(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Come Unicef Italia abbiamo scelto di dedicare la Giornata mondiale dell'infanzia, che ricorre il 20 novembre, al diritto alla pace. Oggi più di 500 milioni di bambini, quasi uno su cinque nel mondo, vivono in Paesi in cui sono in corso guerre o conflitti violenti. La pace è la condizione di tutti gli altri diritti. Senza pace non c'è scuola, non ci sono cure, non c'è sviluppo. Chiediamo che si fermino i combattimenti, che sia garantito un pieno accesso umanitario e che chi viola i diritti dei bambini ne risponda", ha dichiarato la Presidente dell'Unicef Italia Stefania Radoccia. Molte le iniziative legate al tema della pace promosse in questi giorni, che coinvolgeranno scuole, biblioteche, amministrazioni comunali, ospedali e servizi dedicati all'infanzia e alle famiglie, offrendo opportunità di riflessione, sensibilizzazione e partecipazione. MUSEI-BIBLIOTECHE: il 19/11 la Biblioteca San Giorgio di Pistoia verrà confermata "Biblioteca Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti". Il 20/11: il Muse-Museo delle Scienze di Trento verrà riconfermato "Museo Amico dei bambini" e la Biblioteca all'interno del Muse riceverà il riconoscimento di "Biblioteca Amica delle bambine e dei bambini". INIZIATIVA 'GO BLUE' con ANCI - Anche quest'anno prosegue la collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Anci per l'iniziativa "Go Blue": i comuni sono invitati a illuminare di blu un monumento o un edificio per sensibilizzare sul tema dei diritti dell'infanzia. Ad oggi quasi 330 Comuni - piccoli e grandi - hanno aderito all'iniziativa. Info su: unicef.it/goblue Il 19/11 si terrà a Milano la XXV edizione della Marcia per i diritti "Piccoli Grandi Passi per la Pace-Marciamo per il diritto di crescere liberi" con protagonisti centinaia di bambini, bambine e adolescenti delle scuole della Città Metropolitana di Milano, organizzata da Unicef Milano e dalla Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Milano. Sempre il 19 novembre l'Unicef Italia e l'Istat presentano la pubblicazione 'Storie di dati - i diritti dei bambini e degli adolescenti' alla Camera dei Deputati, con gli interventi di: l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (promotrice dell'iniziativa), Stefania Radoccia, presidente dell'Unicef Italia, Francesco Maria Chelli, presidente dell'Istat e Cristina Freguja, direttore del Dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'Istat. INIZIATIVA NEGLI STADI - Dal 27 al 30 novembre, in occasione della 13a Giornata di Campionato della Lega Serie A e della 14° Giornata della Lega serie B - Il mondo del calcio scenderà in campo a fianco dell'Unicef con lo slogan "Io ci sono - Per ogni bambino". (ANSA).