(ANSA) - MILANO, 07 LUG - E' stata conferita a una Fondazione che ha sede a Vaduz, nel Liechtenstein, l'eredità dello stilista Valentino, un patrimonio da centinaia di milioni tra yatch, ville, opere d'arte e un castello in Francia. Secondo quanto ha ricostruito il Corriere della Sera unica erede dello stilista, scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni, è stata nominata la 'Valentino Garavani - Giancarlo Giammetti Foundation' di Vaduz. La questione, spiega il quotidiano, era rimasta in sospeso dopo i funerali: Valentino era scomparso senza eredi legittimi e poteva dunque disporre del 100% dei suoi beni, cioè decidere a chi lasciarli, senza vincoli ma nulla era trapelato. Ora si viene a sapere che il 29 marzo 2023 lo stilista aveva consegnato il suo testamento al notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad. Qui era indicato come unico erede la Fondazione, di cui fino ad ora si conosceva solo l'omonima no profit romana. Il testamento è stato depositato in Italia il 21 gennaio, due giorni dopo la morte e due giorni prima del funerale, è stato poi eseguito nei mesi successivi a partire dal 15 aprile 2026. Alla fondazione di Vaduz sono oggi già intestati buona parte dei pezzi pregiati della collezione Valentino, tra cui la villa sull'Appia da 30 stanze, lo yacht di 46 metri Tm Blue One, le attività operative dell'omonima fondazione italiana. L'avere designato la Fondazione come unico erede, osserva il quotidiano di via Solferino, ha probabilmente lo scopo di mantenere unito il patrimonio e assicurare una gestione continuativa, è ipotizzabile che Valentino abbia voluto distribuire e destinare liquidità, beni mobili, l'uso di immobili e opere d'arte a chi gli è stato vicino nella vita. Principalmente, il compagno Vernon Bruce Hoeksema (68 anni); l'ex compagno, socio e amico da una vita Giancarlo Giammetti (83); il nipote Piero Villani (77), la famiglia del brasiliano Carlos Souza con i figli quarantenni Sean e Anthony; infine la Fondazione Valentino-Giammetti, cioè quella romana (filantropica). Nel patrimonio dello stilista c'è anche il cinquecentesco Castello di Wideville, vicino a Parigi, che dovrebbe essere venduto. (ANSA).