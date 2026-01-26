(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Per contrastare i tagli agli aiuti umanitari Unhcr, l'Agenzia Onu per i Rifugiati, lancia la campagna "Ferma il Gelo", con l'obiettivo di raccogliere fondi per fornire aiuti essenziali durante l'inverno a persone rifugiate e sfollate in 7 Paesi: Afghanistan, Siria, Ucraina, Giordania, Libano, Pakistan e Moldavia. Fino al 15 febbraio il numero da comporre per le donazioni è il 45588. In Ucraina 12,7 milioni di persone hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria, mentre in Siria sono 16,5 milioni le persone hanno bisogno di assistenza, la metà sono bambini. L'Afghanistan affronta una crisi umanitaria sempre più grave, tra deterioramento dei diritti umani, servizi al collasso e disastri naturali. "Milioni di persone vulnerabili, in fuga da conflitti e violenze, affrontano oggi il gelo senza protezione, mentre il drastico calo degli aiuti da parte di alcuni governi amplifica la gravità dell'emergenza - afferma Laura Iucci, Direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia. Senza nuovi finanziamenti, la capacità di Unhcr di garantire assistenza vitale è gravemente compromessa, con conseguenze dirette su migliaia di vite. Per una famiglia in fuga, una semplice coperta significa calore, protezione e la speranza di superare la notte. Ogni giorno siamo sul campo per distribuire coperte, vestiti invernali e stufe, ma non basta, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Per questo lanciamo un appello: fermiamo il gelo, adesso. Anche un piccolo contributo può fare la differenza: con 5 euro possiamo fornire due coperte e salvare due bambini" Una ricerca realizzata da AstraRicerche per Unhcr, dal titolo "L'inverno nell'immaginario e nella vita degli italiani", svolta su un campione rappresentativo di oltre 1.000 persone, mostra che la prima preoccupazione degli italiani quando arriva il gelo riguarda le persone vulnerabili, senza casa o senza mezzi per proteggersi (23,8%), solo dopo vengono paura di ammalarsi o che si ammalino i propri cari (22,0%) e l'aumento dei costi energetici (21,8%). Anche quest'anno la campagna sarà sostenuta da volti noti dello spettacolo e dello sport, tra i quali: Laura Adriani, Lorena Bianchetti, Cecilia Dazzi, Laura Delli Colli, Irene Ferri, Alessandro Gassmann, Lino Guanciale, Paola Minaccioni, Francesco Pannofino. Tra gli sportivi, sostengono la campagna Demetrio Albertini, Beppe Bergomi, Khéphren Thuram e Timothy Weah. La Lega Serie A Enilive dedicherà alla campagna la 24a giornata di campionato (6-9 febbraio). (ANSA).