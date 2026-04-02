(ANSA) - ROMA, 02 APR - "La morte del professore Paolo Ungari nel settembre del 1999 non fu dovuta ad un incidente, ma venne ucciso". La Procura di Roma potrebbe riaprire le indagini relative alla morte dell' ex presidente della Commissione diritti dell' uomo presso la Presidenza del Consiglio, trovato privo di vita il 6 settembre di 27 anni fa nel vano dell'ascensore di un palazzo in piazza d'Ara Coeli, dove era la sede della Lega internazionale per i diritti umani (Fidh) di cui il professore era presidente onorario. All'attenzione una istanza della famiglia e in particolare dalla figlia delle vedova, Fabia Bettini, assistiti dall'avvocato Paolo Toscano. (ANSA).