(ANSA) - ROMA, 08 SET - L'influenza dell'intelligenza artificiale nell'istruzione continua a crescere. I sistemi di IA stanno iniziando ad agire in modo autonomo e i contenuti sintetici stanno rimodellando il modo in cui la conoscenza viene prodotta e validata, sollevando domande urgenti per i sistemi educativi in tutto il mondo. E' quanto sottolinea l'Unesco che a Parigi ha inaugurato oggi la Settimana dell'Apprendimento Digitale dedicata quest'anno al tema 'Istruzione nell'era dell'IA: Fatti | Frizioni | Frontiers'. L'obiettivo è esaminare gli effetti che l'IA genera nei sistemi educativi e quali nuove frontiere stanno emergendo. L'evento, che si conclude l'11 settembre, vuole sostenere l'azione per garantire che l'agenzia umana, l'equità e lo scopo pubblico dell'istruzione rimangano al centro del futuro educativo. La settimana dell'Apprendimento Digitale, istituita nel 2023, riunisce la comunità di leader dell'educazione digitale, decisori politici, ricercatori e operatori di varie organizzazioni, tra cui agenzie Onu, governi, Ong e settore privato. "L'evento - sottolinea l'Unesco - mira a favorire la riflessione critica e la collaborazione significativa per promuovere la trasformazione digitale etica e centrata sull'uomo nell'educazione, mentre reinventiamo insieme il nostro futuro". (ANSA).