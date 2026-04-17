(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Unatras ha proclamato il fermo dei servizi di autotrasporto. Le modalità, nel rispetto della normativa vigente, saranno definite e comunicate alla Commissione di Garanzia per lo sciopero nella giornata di lunedì 20 aprile. È una decisione sofferta ma inevitabile di fronte alla preoccupante e inspiegabile insensibilità da parte del Governo". Lo dichiara Paolo Uggè, presidente Fai e Unatras dopo la riunione del Comitato esecutivo. I problemi "ci sono e sono evidenti", sottolinea Uggè. "L'autotrasporto è oggi drammaticamente penalizzato: il caro gasolio ha determinato un aggravio fino a 40 centesimi al litro per ogni impresa dal momento che 20 centesimi sono venuti meno per la mancata compensazione dei crediti verso lo Stato prevista dalla normativa europea. E a questi si devono aggiungere i 20 centesimi che le aziende committenti chiedono come riduzione dei prezzi dei servizi", spiega. "Il risultato è paradossale: le imprese che garantiscono la continuità operativa del Paese e la competitività del sistema economico vengono penalizzate da scelte difficilmente comprensibili. In queste condizioni non è più possibile andare avanti", conclude Uggè. (ANSA).