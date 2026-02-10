(ANSA) - CAUCA, 10 FEB - La senatrice indigena colombiana, Aida Quilcué, da sempre a difesa dei diritti umani delle comunità indigene, è stata sequestrata oggi insieme al suo personale della sicurezza nel dipartimento del Cauca, area da anni segnata dalla presenza di gruppi armati illegali. A riferirlo è il sito del quotidiano colombiano El Tiempo, secondo cui l'allarme è stato lanciato nel pomeriggio attraverso l'account ufficiale della parlamentare, dal quale il suo staff ha denunciato la scomparsa avvenuta durante uno spostamento sul tratto stradale tra i municipi di Inzá e Totoró. Nel messaggio si chiede "la massima collaborazione" per ottenere informazioni sull'integrità della senatrice e del suo dispositivo di protezione. Il ministro della Difesa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha confermato che tutte le forze dell'ordine sono in stato di massima allerta e impegnate nelle operazioni di ricerca. Il caso ha riacceso i riflettori sulla fragile situazione di sicurezza nella regione: tre anni fa, nello stesso tratto, era stato rapito per alcune ore anche il fratello della senatrice. (ANSA).