(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 24 OTT - Una reliquia di primo grado di San Carlo Acutis, costituita da un capello del giovane canonizzato nel 2025, sarà esposta in modo permanente nel Santuario del Santissimo Sacramento a Brasilia, dove potrà essere visitata 24 ore su 24. La reliquia è stata accolta durante una messa cui hanno partecipato oltre 1.200 fedeli. Il culto di Acutis in Brasile è legato al primo miracolo attribuito all'intercessione del santo riconosciuto dalla Chiesa cattolica avvenuto a Campo Grande, stato di Mato Grosso do Sul, nel 2013. Matheus Vianna, allora di tre anni, guarì da una malformazione congenita al pancreas dopo aver toccato una reliquia del giovane durante una messa. Il caso contribuì alla beatificazione di Acutis nel 2020. La reliquia destinata a Brasilia proviene dal santuario di Campo Grande, diventato nell'ottobre 2025 il primo al mondo dedicato al santo. Il parroco Lazaro Ilzo Daniel ha sottolineato il legame tra la reliquia e la spiritualità di Acutis, ricordando la sua devozione all'adorazione eucaristica. Per la Chiesa cattolica, le reliquie di primo grado sono parti del corpo di una persona riconosciuta santa. La loro venerazione si fonda sulla fede nella risurrezione e nella comunione dei santi. (ANSA).