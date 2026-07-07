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UDINE. La Procura di Udine ha aperto un'inchiesta per far luce sulle cause della morte di una neonata deceduta dopo il parto avvenuto in casa a Nimis, su volontà dei genitori, il 30 giugno.
Nel registro degli indagati sono state iscritte due ostetriche; si tratta di un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili e garantire il diritto di difesa delle parti, compresa la nomina di un perito.
La Procura ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita, secondo programma, il 9 luglio all'ospedale di Udine - dove la bimba è morta pochi minuti dopo il ricovero - dai consulenti nominati dal pubblico ministero, ovvero i medici legali Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo.
L'esame dovrà chiarire le cause del decesso e verificare la correttezza delle procedure assistenziali adottate durante il parto domiciliare.