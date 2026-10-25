(ANSA) - ROMA, 25 OTT - A distanza di meno di un anno dalla lista stupri apparsa al liceo Giulio Cesare di Roma gli studenti del collettivo del Righi denunciano la comparsa di una lista stupri nella sede di via Boncomagni della loro scuola, con i nomi di ragazzi che frequentano o hanno frequentato l'istituto insieme ad una svastica fatta con lo stesso pennarello che copre una scritta di solidarietà per il popolo palestinese. "E' un gesto inaccettabile ma è anche il frutto di una mentalità patriarcale profondamente radicata nella nostra società", affermano gli studenti. (ANSA).