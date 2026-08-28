(ANSA) - PONTEBBA, 28 AGO - Una donna e un cane sono stati trovati morti nella tarda mattinata di oggi all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto è giunto, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso della donna e dell'animale domestico. Le indagini sulle cause della morte sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Al momento sono al vaglio tutte le ipotesi. Oltre al medico legale, stanno arrivando anche il pm di turno della Procura di Udine e i reparti investigativi scientifici dell'Arma per analizzare l'abitacolo del veicolo. Per favorire le operazioni, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento. (ANSA).