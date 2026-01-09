(ANSA) - PADOVA, 09 GEN - Un operaio di origini albanesi, di 59 anni, è morto mentre stava eseguendo lavori di manutenzione in una pressa per rifiuti a Ospedaletto Euganeo (Padova). L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16.30, all'interno dell'azienda Sesa-Società Estense Servizi Ambientali spa. secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che abitava a Sant'Elena (Padova), stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando è rimasto schiacciato all'interno della pressa dove stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Este (Padova) assieme al Suem 118 e ai tecnici Spisal dell'Ulss 6 Euganea. (ANSA).