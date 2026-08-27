(ANSA) - ASTI, 27 AGO - Un infortunio mortale sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio a Monastero Bormida, in provincia di Asti. Un operaio di 50 anni, Angelov Aleksandar, di origine macedone e residente a Bistagno, in provincia di Alessandria, ha perso la vita all'interno dell'Azienda agricola Monteleone di Monastero Bormida durante la vendemmia. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo è caduto all'interno di un tino ed è rimasto schiacciato dalla coclea, il meccanismo sul fondo utilizzato per la raccolta delle uve. Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 anche con l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco e al personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro), ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. (ANSA).