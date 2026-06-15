(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Ci sono anche un leone e un pesce palla impagliati e due zanne d'avorio tra i reperti vietati, o comunque privi della necessaria documentazione sulla provenienza lecita, che sono stati sequestrati a uno di due presunti bracconieri perquisiti dai carabinieri forestali a Galliate, nel Novarese. L'operazione è stata disposta dalla procura di Novara. I due, grazie a delle fototrappole installate dai militari, sono stati identificati come coloro che, ogni giorno, controllavano delle trappole illegali nei boschi di Cameri, nell'area Parco del Ticino: si tratta di lacci in metallo occultati tra la vegetazione e arricchite con del cibo per favorire l'avvicinamento della selvaggina. A casa di uno dei due indagati sono state trovate inoltre 44 armi da caccia, custodite in maniera impropria, e in parte con documentazione mancante, munizioni varie, lacci-trappola già pronti realizzati con corde metalliche, gabbie, secchi di pastura già preparata e uccelli impagliati. Al termine delle indagini, che cercheranno di ricostruirne la provenienza, in caso di conferma delle ipotesi accusatorie, gli oggetti saranno confiscati e destinati a finalità di studio e divulgazione scientifica. (ANSA).