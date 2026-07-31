(ANSA) - CATANIA, 31 LUG - Un euro per ogni cassetta di arance raccolte per 70 ore di lavoro in nero la settimana. E' lo sfruttamento a cui erano sottoposti braccianti impiegati nella raccolta di agrumi in terreni agricoli dei comuni di Regalbuto ed Enna al centro dell'operazione anticaporalato dei carabinieri del Nil di Catania della compagnia di Paternò. Militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro romeni: uno posto agli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, gli altri tre all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è del Gip di Enna, emesso su richiesta della locale Procura. Secondo l'accusa i braccianti vivevano in alloggi degradanti, in violazione della normativa antinfortunistica, costretti a lavorare e ad accettare le condizioni imposte dietro violenza e minacce. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia di quattro marocchini dipendenti di uno pseudo imprenditore rumeno, sostenuti dalla associazione Penelope. L'uomo posto ai domiciliari, secondo la Procura di Enna, ricopriva il ruolo di datore di lavoro "di fatto" mentre gli altri tre, in esecuzione degli ordini del connazionale, svolgevano funzioni di controllo sul campo, vigilando sull'attività dei lavoratori, imponendo ritmi e carichi sproporzionati con "modalità intimidatorie". Inoltre gestivano l'alloggio fatiscente, un immobile privo di luce e acqua, e avrebbero imposto ai lavoratori le trattenute dell'affitto dai soldi per il lavoro eseguito, contribuendo così, contesta l'accusa, "a mantenere le condizioni di sfruttamento e dipendenza economica e abitativa". (ANSA).