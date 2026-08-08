(ANSA) - VERBANIA, 08 AGO - Un cadavere è stato scoperto da un gruppo di torrentisti stranieri nel rio Ogliana, nella frazione Quarata del comune di Trontano, nel Verbano-Cusio-Ossola. Dalle prime informazioni il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sembrerebbe appartenere a un ragazzo giovane, attorno ai trent'anni. Al momento non risulta che siano stati trovati documenti. L'allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino della guardia di finanza, che è al lavoro per risalire all'identità della vittima vagliando alcune segnalazioni ricevute negli ultimi giorni. Il cadavere è stato recuperato dall'elicottero del 118 a metà pomeriggio. (ANSA).