(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Dal 1996 Mezzo (al numero 49 della piattaforma satellitare gratuita tivùsat) è il palcoscenico internazionale che conserva e rende accessibile una parte importante della storia musicale contemporanea. Il canale ha fatto del rapporto tra televisione e spettacolo dal vivo la propria cifra distintiva: dalla musica classica al jazz, dall'opera alla danza. Anche a settembre, la programmazione è ricca di qualità e comprende numerosi appuntamenti dedicati a diversi generi. Tra i protagonisti i direttori d'orchestra Claudio Abbado, Riccardo Muti e Dalia Stasevska, il violinista Maxim Vengerov e Renaud Capuçon, in veste di violinista e direttore dell'Orchestre de Chambre de Lausanne. Ampio spazio all'opera con due compositori tra i più amati, Giuseppe Verdi, con gli allestimenti di Falstaff, La Traviata, Otello, Ernani, Il Trovatore e I Lombardi alla prima crociata e Claudio Monteverdi, con L'incoronazione di Poppea, il Vespro della Beata Vergine e un documentario dedicato al percorso artistico del compositore cremonese raccontato dal direttore d'orchestra John Eliot Gardiner. Completa il programma del mese una sezione dedicata alla danza contemporanea con le coreografie di Thierry Malandain, ispirate ai balletti di Stravinskij e Ravel, oltre ai consueti appuntamenti New Frontiers, rivoltialle nuove forme della musica classica contemporanea e New Talents, riservati ai giovani vincitori del Concorso Internazionale George Enescu. Mezzo è un'esclusiva al canale 49 di tivùsat, che oggi dispone di un'offerta gratuita di 130 canali televisivi, di cui oltre 70 in Hd e sette in 4K. (ANSA).