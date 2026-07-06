(ANSA) - TORINO, 06 LUG - La polizia ha arrestato un italiano di 46 anni per detenzione illegale di un ingente quantitativo di armi, anche da guerra, munizioni ed esplosivi. L'arsenale è stato individuato dagli agenti alle porte di Ivrea (Torino), nel corso di una perquisizione nell'abitazione del 46enne. Sono stati sequestrati numerosi fucili di vari modelli e calibri, anche di fabbricazione artigianale, muniti di silenziatori commerciali e artigianali, diottrie e ottiche digitali; diverse pistole, armi bianche e da lancio; migliaia di cartucce, polvere da sparo e attrezzature per la ricarica domestica delle munizioni. Gli agenti hanno inoltre recuperato un sofisticato dispositivo per il blocco dei segnali telefonici, radio ricetrasmittenti, targhe automobilistiche italiane e svizzere contraffatte, una paletta segnaletica e patch della polizia locale di un comune lombardo. Molte delle armi e le sostanze chimiche, tra cui zolfo, zucchero bianco e nitrato di potassio, utilizzabili per il confezionamento di materiale esplosivo, erano custodite senza adeguate misure di sicurezza. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Ivrea. (ANSA).